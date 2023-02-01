Ladik ilçesinde kar yağışı etkili oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı, sevinçle karşılandı.

İlçede etkili olan kar yağışıyla yerler beyaza büründü. İlçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde ise 50 santimetreyi geçti.

Belediye ekipleri, ilçe merkezinde yolları ve kaldırımları temizlemek için çalışma yürütüyor.



Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ladik'in beyaz gelinliğini bu yıl biraz geç giydiğini ama karın ilçelerine çok yakıştığını söyledi.

Yağışın ardından ekiplerinin kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ettiğini anlatan Özel, "Kayak merkezine gelen vatandaşlarımıza belediyemizin açmış olduğu kar kafe ile hizmete devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz." dedi.





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