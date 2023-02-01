Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortak çalışma yürüttü.

Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen 2 şüphelinin üzerinde ve çantalarında arama yapan ekipler, 350 gram sentetik uyuşturucu, esrarlı sigara ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Samsun-Ankara kara yolundaki polis uygulama noktasında durdurulan 2 araçta yapılan aramada da 236 gram sentetik uyuşturucu ile 16 bin 464 kapsül sentetik ecza hapı bulundu.



Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.

Vali Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2022 yılında başarılı operasyonlara imza atan kolluk birimlerinin 2023 yılında da mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayarak, "Bir evladımızın dahi zehir tacirlerinin tuzağına düşerek uyuşturucu batağına saplanmasına müsaade etmemek için fedakarca gayret gösteren tüm personelimizi tebrik ederek, başarılı çalışmalarında kolaylıklar dilerim." ifadesini kullandı.



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