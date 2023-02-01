Salıpazarı'nda kar yağışı etkili oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



İlçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar yağışı özellikle Kızılot, Esatçiftliği, Tahnal, Karayonca, Karadere, Güzelvatan, Kuşçuğaz ve Suluca mahallelerinde etkili olurken, kar kalınlığı bazı yerlerde 40 santimetreye ulaştı.





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