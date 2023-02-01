GÜNCELLEME - Samsun'da annesini darbeden ağabeyini öldüren lise öğrencisi tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde annesini darbeden ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi tutuklandı.
İstiklal Mahallesi 878. Sokak'ta Ali Kenan S'yi (32) bıçakla öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi T.C.S'nin (17) İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ali Kenan S'nin cenazesi, Atakum Mimarsinan Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda defnedildi.
T.C.S, dün ilçede psikolojik sorunları bulunan ve kavga ettiği annesini darbeden ağabeyi Ali Kenan S'yi önce engellemeye çalışmış sonra bıçaklamıştı.
Hastaneye kaldırılan Ali Kenan S. kurtarılamamış, T.C.S. gözaltına alınmıştı.