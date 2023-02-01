2023 Yıldızlar Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

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SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2023 Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek müsabakalara 70 kulüpten 246 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde klasik ve makaralı yayda deneme atışları yapıldı.



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