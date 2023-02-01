Samsunspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü Manisa FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde Hüseyin Eroğlu yönetiminde idmana çıkan futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Samsun temsilcisi, ligin ilk yarısında evinde rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Son oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, topladığı 41 puanla averajla liderlik koltuğunda oturuyor.





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