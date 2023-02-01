Bafra Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Osman Tosuner seçildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Bafra Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Osman Tosuner getirildi.

Oda binasında yapılan genel kurulda mevcut başkan Tosuner ile Recia Keskin aday oldu. Kullanılan 119 oydan 78'ini alan Tosuner, yeniden başkanlığa seçildi. Keskin ise 41 oyda kaldı.

Tosuner, kendisine destek veren tüm delegelere ve üyelere teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.