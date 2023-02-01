Yakakent'te balıkçılar, havanın soğumasıyla balık avının artmasını bekliyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde balıkçılar, havanın soğumasının ardından balık avında artış yaşanmasını bekliyor.

İlçede balıkçılık yapan Oğuzhan Keşanlı, AA muhabirine, her gün Yakakent limandan Karadeniz'e açıklarını, havaların soğumasıyla avcılığın artmasını beklediklerini söyledi.



Özellikle mezgit, tekir ve istavrit avında artış olmasını öngördüklerini dile getiren Kaşanlı, "Trollerimiz limana dönüş yaptığında durum kendini gösterecektir. Havanın mevsim şartlarına dönmesi, trol avcılığını daha iyi hale getirecektir. Bir önceki aydan daha iyi olmasını bekliyoruz. Balık avcılığının artması tezgahlara da yansıyacaktır." dedi.





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