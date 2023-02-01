Sinop'taki gemi yangınında yaralanan Mısırlı denizcinin hastanedeki tedavisi tamamlandı

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SAMSUN (AA) - Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralandıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi gören Mısırlı Mohamed Osman, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

Sinop'un 7 mil açığında geçen yıl 20 Aralık'ta Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli, 17 mürettebatı bulunan gemide çıkan yangından yaralı kurtarılan 39 yaşındaki Mısırlı işçi Mohamed Osman, olay gecesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne getirildi.



Elleri ve yüzünde derin yanıklar oluşan Osman'ın burada 41 gün süren tedavisi tamamlandı. Taburcu edilen Mısırlı denizci, işlemlerinin ardından ülkesine dönecek.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Alper Ceylan, AA muhabirine, yangının olduğu gece gemiden 4 hastanın merkezlerine getirildiğini söyledi.

Hastalardan birinin tedavisinin beşinci günü yaşamını yitirdiğini belirten Ceylan, "Mohammed bey bize geldiğinde her iki elinde ve yüzünde ciddi yaralanmaları vardı, ikinci ve üçüncü derece. Ameliyatlarını yaptık, bugün şifayla taburcu etmekteyiz." dedi.

Osman'ın herhangi bir sorun olmadan yaşamını sürdüreceğine işaret eden Ceylan, tedavisini evinde bir süre daha kendisinin yapacağını söyledi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi olarak bölgenin en gelişmiş ünitesine sahip olduklarını vurgulayan Ceylan, "Çevre illerden, bölgeden hastaları tedavi ederek sağlıklarına kavuşturuyoruz. Sağlık Bakanlığı Yanık Organizasyonu gereği boş yatak olduğu sürece her bölgeden hasta kabul edebiliyoruz. Aynı şekilde yurt dışından da hastalarımız oluyor." dedi.

Osman ise hastanedeki ilgiden ve tüm sağlık ekibinden çok memnun kaldığını dile getirdi.

Gemide yangın çıktığı gece önce duman geldiğini gördüklerini aktaran Osman, "Dumana bakmaya gittik, iki dakika sonra büyük bir patlama gerçekleşti. Patlama olunca mühendisler de yaralandı. Samsun'a geldiğimde çok ilgilediler. Tüm doktorlara, hemşirelere ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Hastanede çalışanlar kardeşimiz gibiydi. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hastaneye geldiğinde stres içinde ve umutsuz olduğunu, hayatta kalamayacağını düşündüğünü belirten Osman, şunları kaydetti:

"Doktorlar ilgi gösterdikten sonra umudum yerine gelmeye başladı. Türkiye, Mısırlılar için kardeş gibi. Bizleri gemiden limana getirdiler, tedavimiz için hastaneye hızlı şekilde götürerek hayatımızı kurtardılar. Haklarını ödeyemem. Mısır konsolosluğuna ve Samsun'da bulunan Mısırlı öğrencilere de teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. İhtiyaçlarımızı doktorlara tercüme ederek anlattılar."





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