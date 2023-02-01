Samsun'da "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı

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S﻿AMSUN (AA) - Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada aranan 49 şüpheli yakalandı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere yönelik "şok uygulama" gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 24 bin 146 kişinin güvenlik kaydı incelenerek, aranan 49 zanlı yakalandı.

Uygulamada 5'i kurusıkı olmak üzere 8 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 32 fişek, 22 delici kesici alet, 5,68 gram sentetik uyuşturucu, 12,05 gram esrar, 7 sentetik ecza hapı ile bir miktar kaçak içki ele geçirildi.

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