Samsun'da Terme Çayı'nda su samuru görüntülendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinden geçen Terme Çayı'nda, nesli tehlikedeki türler arasında gösterilen su samuru görüntülendi.

Sağanak ve kar yağışının ardından debisi artan Terme Çayı'nda bir su samurunun yüzdüğü görüldü.

Çayın kenarındaki kayalıkta bir süre bekleyen su samuru, daha sonra yeniden suya dalarak gözden kayboldu.







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