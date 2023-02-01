Samsunspor, Elano Lorenzo Yegen'i renklerine bağladı

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SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 20 yaşındaki stoper Elano Lorenzo Yegen'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda'nın ADO Den Haag forması giyen Elano Lorenzo Yegen ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde Genel Müdür Soner Soykan'ın da katıldığı imza töreninde, genç oyuncunun 3,5 yıllık sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.





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