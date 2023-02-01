Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Hacınabi Mahallesi Bülbül Sokak'ta, C.U. ile daha önce husumeti bulunan H.C. ve S.C. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan H.C. özel bir hastaneye, S.C. ise Bafra Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan C.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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