Samsun'da evde çıkan yangında ölen bebek defnedildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebek, toprağa verildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Ömer Halis Dursun'un cenazesi, Alaçam ilçesindeki Cırtlar Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Dursun'un cenazesi, Habilli Mahallesi Cırtlar Mezarlığı'na defnedildi.

Dursun'un ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Fatih Mahallesi Hürriyet Sokak'ta dün bir dairede meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, olayda bebek Dursun hayatını kaybetmişti.

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