Samsun'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki kalp hastası, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Karayonca Mahallesi İncegeriş mevkisinde yaşayan kalp hastası Hasan Kör'ün (70) rahatsızlanması üzerine yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Mahalle yolunun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle Salıpazarı Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Yolu açan ekipler, iş makinesine aldıkları hastayı, bölgeye yakın bir noktada bekleyen ambulansa ulaştırdı.

İlk müdahalenin ardından Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldıran Kör'ün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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