Alaçam'da çiftçiler tarım sigortaları hakkında bilgilendirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile TARSİM Samsun Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Alaçam ilçesinde tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, TARSİM Bölge Müdürlüğü çalışanlarından uzman Mehmet Cansun Zengin ve uzman Tolga Özgen tarafından yetiştiricilere hayvansal ve bitkisel üretim kapsamında sigortanın faydaları hakkında bilgilendirme yapıldı.



Toplantıya Alaçam Tarım ve Orman İlçe Müdürü Şenol Özcan ile çiftçiler katıldı.





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