Salıpazarı ilçesinde mahsur kalan YEDAŞ çalışanlarını belediye ekipleri kurtardı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde karla kaplı yolda mahsur kalan YEDAŞ çalışanları, Salıpazarı Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tahnal Mahallesi İncegeriş mevkisinde kar nedeniyle kopan elektrik tellerini onarmak için çalışan YEDAŞ işçileri, havanın da kararmasıyla karla kaplı yolda ilerleyemedi.



Salıpazarı Belediyesinden yardım isteyen işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. İş makinesiyle yolun açılmasının ardından işçiler, kurtarıldı.







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