Yakakent'te gençlik merkezi ve halı saha yapılacak

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde gençlik merkezi ile halı saha yapılması için protokol imzalandı.



Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Samsun milletvekillerinin destekleriyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından ilçelerine yaptırılacak gençlik merkezinin protokolünün imzalandığını belirtti.



Gençlik merkezi ile bir de halı sahanın ilçeye kazandırılmasının sevincini yaşadıklarını vurgulayan Kıyma, gençlik merkezinin gençlerin spor yapma alışkanlığının ve spor kültürünün geliştirilmesi, lisanslı sporcu sayısının artırılması, olimpiyat ruhunun yaygınlaştırılması, yetenekli gençlerin yetiştirilerek elit sporcu haline gelmelerinin sağlanması için atılacak adımların bugünün ve geleceğin bedenen, ruhen ve fikren güçlü nesillerini yetiştirmeye önemli katkıda bulunacağını anlattı.



Kıyma, "Gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek, çeşitli aktiviteler yapmaları, sosyal beceriler kazanmaları ve paylaşımlarda bulunmalarını hedeflemekteyiz. Yoğun uğraşlar sonucu ilçemize kazandırılan gençlik merkezi ve halı sahanın gençlerimize ve tüm ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.





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