Salıpazarı'nda arıcılara yönelik eğitim düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arıcılara yönelik bal arısı sağlığı ve biyogüvenlik eğitimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğince Salıpazarı Ziraat Odasında düzenlenen programa Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın konuşmacı olarak katıldı.

Aydın, arı sağlığı, bakımı, kovan düzeni, ilaç kullanımı ve biyogüvenlik uygulamaları, propolis üretimi, etkisi ve sağlık açısından önemi, bal ve polenin insan sağlığı açısından önemi gibi konularda bilgi verdi.



Aydın, daha sonra arıcıların sorularını yanıtladı.

Kaymakam Burak Öz de Salıpazarı ilçesinin arı yetiştiriciliği konusunda altyapısının bulunduğuna işaret ederek, özellikle kestane balında Samsun'da önemli yere sahip olduklarını söyledi.



Programa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ve Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan ile arıcılar katıldı.





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