Samsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da bisikletle gezerken yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda bisikletle gezen G.G'yi şüphe üzerine durdurdu.

G.G'nin Genel Bilgi Toplama sorgulamasında, hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 4,5 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.



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