Alaçam Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Bedir seçildi

Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa zeka testi: 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Alaçam Ziraat Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi.



Ziraat Odası binasında yapılan genel kurulda divan başkanlığını Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aydoğdu, yardımcılığını ise Vedat Özyılmaz ve Erdal Avcı yaptı.



Faaliyet ve gelir gider raporlarının okunmasının ardından konuşan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, yaklaşık 11 bin 500 üyelerinin bulunduğunu, üyelerinin haklarını korumak için mücadele ettiklerini söyledi.



Sadece çiftçiler için değil, Alaçam'ın ihtiyacı olduğunu düşündükleri organize sanayi bölgesi için de çalışma yaptıklarını anlatan Bedir, "Kamu kurumları ve muhtarlar derneği ile organize ettiğimiz tarım festivali ve yağlı güreşlerle hem ata sporumuza sahip çıkmak hem de ilçemizin tanıtımında katkıda bulunmak istedik. Tüm kuruluşlarla uyum içinde çalışacağız. Yeni oluşturacağımız yönetimle dört yıl çiftçilerimize hizmet edeceğiz." dedi.



Daha sonra yapılan seçime tek aday olarak katılan Bedir, kullanılan 65 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.



Yönetim kurulu ise Hüseyin Sönmez, Turgut Şahin, Abdulkerim Gevrek, Duran Aydın, Erol Yaman ve Hakkı Bedir'den oluştu.

Genel kurula İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan ile davetliler ve oda üyeleri katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.