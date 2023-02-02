Samsun'da geçen ay yapılan uygulamalarda aranan 612 kişi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerinin ocak ayında gerçekleştirdiği uygulamalarda aranan 612 şüpheli yakalandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 1-31 Ocak tarihlerinde uygulama ve denetimlere devam edildi.

Arananların yakalanmasına yönelik uygulamalarda 117 bin 697 kişi ile 56 bin 216 araç sorgulandı. Denetimlerde, 7'si "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 605'i de çeşitli suçlardan olmak üzere aranan 612 şüpheli yakalandı.

Uygulamalarda, hakkında kayıp ihbarı bulunan 13 kişiyi bulan ekipler, 25 tabanca, 43 av tüfeği ile 2 bin 588 mühimmat da ele geçirdi.



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