2023 Yıldızlar Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2023 Yıldızlar (13-14 yaş grubu) Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara 70 kulüpten 246 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ikinci gününde klasik yayda takım final atışları yapıldı.

Erkeklerde Gazi Okçuluk Spor Kulübü altın madalyanın sahibi olurken, kadınlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Yarın bireysel final atışları yapılacak şampiyona, 5 Şubat'ta sona erecek.





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