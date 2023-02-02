Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir, STK temsilcileriyle buluştu

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SAMSUN (AA) - Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Havza Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Nayman ve Özdemir, ilçede yapılan yatırımlar ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Nayman, ilçede geçen yıl sağlık müdürlüğü binasının yapıldığını belirterek, "İnşallah imam hatip ortaokulu binamızın açılışını pazartesi günü Vali bey ile yapacağız. Aynı gün hükümet konağımızın temelini atacağız. Meslek lisesi inşaatımızın yüzde 70'i tamamlandı. OSB yolumuz tamamlandı. İnşallah 2023'te ilçemizde biri OSB'de olmak üzere iki kreş yapılacak. Yeni bir trafo indirme merkezi, demir yolu indirme rampası ve bir ilkokul binası planlanmakta. İnşallah bu yıl OSB alanımızın yanına çok büyük bir lojistik merkez yapılacak. İlçemizde TOKİ tarafından 150 konut da yapılacak." ifadelerini kullandı.

Özdemir de Havza'nın hızlı şekilde gelişim sürecine girdiğini dile getirerek, "Havza Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuza uygun şekilde imar, şehir, tarımı ve ulaşım planlarıyla ilçemizi geleceğe hazırlamak adına elimizden geleni yapmaktayız. Kapalı canlı hayvan pazarımız hizmete girdi. İnşallah 2023'te tarımsal sulama alanında önemli gelişmeler yaşanacak. İilçemiz için önem arz eden kapalı sebze pazarı için çalışmalarımız devam etmekte. Yarım kalan hizmetlerimizi tamamlamak ve üzerine eklemek için çalışacağız." dedi.



Toplantıya Havza İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz ile muhtarlar katıldı.

Toplantının ardından Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından dolandırıcılık hakkında broşür dağıtıldı.





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