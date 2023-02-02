19 Mayıs'ta Strateji Belirleme ve Durum Değerlendirme Toplantısı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinde Strateji Belirleme ve Durum Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Demet Aynan Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının 2022 yılının faaliyetlerinin değerlendirmesi ile bu yıl gerçekleştirilecek çalışmalarla hedefler görüşüldü.



19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, geçen yıl hedefledikleri faaliyetleri yerine getirdiklerini belirterek, "2023 yılı içinde kamu kurumları arasında oluşturulacak iş birliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.



Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da geçen yılın tüm kurumlar açısından verimli bir yıl olduğunu dile getirerek, 2023'te de doğru planlama ve stratejilerle ilçenin kalkınmasına yönelik hizmetler vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Toplantıda kurum temsilcilere, gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.



​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.