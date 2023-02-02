Salıpazarı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Salıpazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası çalışmalarına başlayan belediye karla mücadele ekipleri, yolları açık tutabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Belediye Başkanı Halil Akgül, karla mücadele için belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayarak,, "Belediyemiz bünyesinde kurulan karla mücadele ekiplerimizle beraber sahadayız. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.





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