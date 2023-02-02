Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaretler

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SAMSUN (AA) - Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir, Silov'u makamında misafir ederek, devam eden ve yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Samsun-Vezirköprü kara yolunun trafik güvenliği ve ulaşım adına önemli bir yatırım olduğunu belirten Özdemir, "Bölgemizde OSB'mizin büyümesi ile trafik yoğunluğu artacak. Karadeniz'in giriş kapısı olan ilçemizde trafik güvenliğini artırmak adına çalışmaktayız." dedi.

Daha sonra Aydemir ile görüşen Özdemir, "Havza OSB'de üretim yapan firmalar arttıkça ilçede ihracat potansiyeli de artmaktadır. Kısa sürede Havza OSB'de ihracat yapacak firma sayımız artacak. Bu da ülkemizin kazanması demek." diye konuştu.

Aydemir ise ülke ekonomisine katkı sunacak tüm çalışmalarda iş birliğine açık olduklarını ifade etti.





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