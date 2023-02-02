Terme'de sebze meyve kurutma tesisi kurulacak

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) arasında sebze meyve kurutma tesisi için protokol imzalandı.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meyve sebze kurutma tesisi için protokol, Belediye Başkanı Ali Kılıç ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında imzaladı.



Kılıç, ilçelerinde son dönemde mevsimsel değişiklikler ve alternatif tarım arayışları neticesinde özellikle cennet hurması ve diğer meyve sebze türlerinin kurutulmasıyla ilgili artış olduğunu tespit ettiklerini aktardı.



Yaptıkları ön çalışmalar sonrasında meyve sebze kurutma tesisi için DOKAP'a hibe başvurusunda bulunduklarını belirten Kılıç, "Projemiz onaylandı ve 3 milyon liralık hibe aldık. Biz de Terme Belediyesi olarak 1 milyon liralık finansman desteği sağlayacağız. Projemiz toplamda 4 milyon liraya mal olacak." ifadesini kullandı.

Tesisin bölgedeki çiftçilere ve girişimcilere hizmet vereceğinin altını çizen Kılıç, şunları kaydetti:



"Hemşerilerimiz kendi imkanlarıyla zor şartlar altında üretim yapmaya çalışıyor. Biz de bu açığı görerek böyle bir çalışma yaptık. DOKAP Başkanımız Sayın Hakan Gültekin de projemize destek verdi. Tesis inşası için çalışmalar en kısa sürede başlayacak."







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