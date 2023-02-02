Çarşamba'da "Kadın Emeği Ürün Satış Merkezi" için protokol imzalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yapılacak "Kadın Emeği Ürün Satış Merkezi" için protokolün imzalandığını bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, hemşehrilerine verdikleri sözleri yerine getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.



Bu kapsamda "Kadın Emeği Ürün Satış Merkezi" projesinin protokolünü Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin ile imzaladıklarını belirten Doğan, "Merkezimiz, Samsun-Ordu kara yolu kenarına kurulacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, milletvekillerimize, DOKAP Başkanımız Sayın Hakan Gültekin'e, yönetici arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin yöresel ürün çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden olduğuna dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:



"Kadın Emeği Ürün Satış Merkezimiz sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz organik ürünleri, ilimize özgü el emeği göz nuru sanat eserlerini ve hediyelik eşyaları buradan temin edebilecek. Bu sayede ilçemiz ekonomisine ve tanınırlığına katkı sunmuş olacağız. Üreticimizin de tüketicimiz de bu projeden çokça memnun kalacağını düşünüyorum. Merkezimiz çiftçimizin, el emeği üretim yapan kadınlarımızın desteklenmesi ve yapmış oldukları ürünlerin ilk elden halka ulaştırılması açılarından da oldukça önemli. Çarşamba, kadınlarımızın emeğiyle büyüyor, gelişiyor ve kalkınıyor."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.