Samsun ve çevre illerde kar yağışı etkili oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun ve çevre illerdek özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Samsun'da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerdeki kırsal mahalleler beyaza büründü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 183 araç ve 313 personelle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışma yürüttü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kış dönemiyle ilgili tüm hazırlıkları kar yağışı başlamadan tamamladıklarına işaret etti.

Kar yağışının başlamasıyla ekiplerini harekete geçirdiklerini belirten Demir, "Vatandaşlarımızın hiçbir olumsuzluk yaşamaması adına tüm ekiplerimizle 7 gün 24 saat sahadayız. Planlamalarımız dahilinde yol açma, kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

- Tokat

Tokat-Sivas kara yolundaki bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

​​​​​​​Kentte kar yağışı Topçam Dağı'nda da etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.

- Kastamonu

Kastamonu'da Ilgaz Dağı ve kıyı kesimdeki ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Özellikle 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğun kar yağışı gerçekleşti.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye çıktı.

Karayolları 152. Şube Şefliği ekipleri, 3 ilçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şenpazar ilçe merkezinde ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

- Amasya

Amasya'da da kar yağışı, yüksek kesimlerdeki köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kent genelinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 85 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.





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