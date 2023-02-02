Ayvacık'ta yapılan ve yapılacak projeler değerlendirildi

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SAMSUN (AA) - Ayvacık Kaymakamı Muhammed Raşit Aktay, kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Yeşil Cami'nin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Kaymakam Aktay, geçen yıl yapılan ve bu yıl yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.



Aktay, ilçede bu yıl hükümet konağı, gençlik merkezi, toplum sağlığı, gasilhane ve sanayinin de bulunduğu projelerin hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

Belediye Başkanı Halil Kalaycı da merkez ile kırsal kesimdeki mahallelerde yapılacak projelerini anlattı.





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