"Mahalle AFAD Gönülleri" projesi kapsamında gönüllülere yangın eğitimi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da, "Mahalle AFAD Gönülleri" projesi kapsamında gönüllü muhtar adaylarına yangın eğitimi verildi.



Samsun Valiliği, 19 Mayıs Kaymakamlığı ve İl AFAD Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Samsun AFAD Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Seyit Ahmet Seldüz, gönüllü muhtarlara yangın eğitimi verdi.



Eğitimde yangınların çıkış nedeni, yangın esnasında yapılmaması gerekenler, hangi yangın tüpünün hangi yangında kullanılabileceği ve yangın tüplerinin periyodik bakımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.



Seldüz, projenin, olası afetlerde profesyonel AFAD ekipleri gelene kadar gönüllülerin müdahale etmesi bakımından önem taşıdığını söyledi.



Gönüllülerin öğrendikleri bilgilerle ön müdahaleyi gerçekleştirmesinin AFAD yetkililerin işini kolaylaştıracağını vurgulayan Seldüz, bunun kayıpların en aza indirimesi açısından önem taşıdığını kaydetti.



Proje kapsamında Beylik, Cumhuriyet ve Pazar mahallelerinden başlayan eğitim sonucunda her mahallede 15'er kişilik AFAD gönüllü ekibi kurulmuş olacak. Eğitimi alanlar, gerektiğinde olası afetlerde gönüllü olarak AFAD çalışmalarına katılım sağlayabilecek.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.