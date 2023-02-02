Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Samsun İl Teşkilatıyla buluşmasında konuştu:

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomik güven endeksinin bu ay önceki aya göre yüzde 1,3 artışla 99,3'e yükseldiğini hatırlatarak, "Bugün 32 milyona yaklaşan istihdamımız, 51 milyonu aşan turist sayımız ve 46 milyar doları bulan turizm gelirimizle, 254 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarımızla iyiye gidişimizi sürdürüyoruz." dedi.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek şehrin son durumuna ve devam eden projelere ilişkin bilgi alan Oktay, Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonu'nda da AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, Samsun'un mavisine, yeşiline kavuşmaktan ve Samsunlularla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Samsunlulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Oktay, geçen yılı her alanda mücadelelerle, Türk bayrağını en yüksekte tutma gayretleriyle, ilerlemeyle ve güçlenerek tamamladıklarını ifade etti.

Oktay, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı 2023'e her zamankinden daha motive olarak, heyecanla ve azimle girdiklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her günü yeni bir yatırımın, desteğin müjdesini paylaşarak, Türkiye'ye yeni ufuklar sunarak geçirdiklerini dile getirdi.

- "İyiye gidişimizi sürdürüyoruz"

Dünyanın resesyonu, küçülmeyi konuştuğu bir dönemde Türkiye'nin 2022'nin ilk üç çeyreğinde yüzde 6,2 büyüdüğünü ve bu yıl da Orta Vadeli Plandaki büyüme hedeflerinin yakalanacağını belirten Oktay, "Ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98,1 iken, bu ay yüzde 1,3 oranında artarak 99,3 değerini aldı. Bugün 32 milyona yaklaşan istihdamımız, 51 milyonu aşan turist sayımız ve 46 milyar doları bulan turizm gelirimizle, 254 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarımızla iyiye gidişimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Oktay, enerjiden gıda arz güvenliğine, yakalanan tarihi başarıları konuştuklarını belirterek, yüksek oranlı gelir artışlarıyla, her kesime yönelik teşvik ve destek paketleriyle, her gün bir yenisini açıkladıkları müjdelerle milletin huzuruna çıktıklarını kaydetti.

81 ilde ve bölgelerde, sürdürülebilir kalkınma, barış ve istikrara değer kattıklarını vurgulayan Oktay, geçen aralıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'ten sonra bir kez daha Samsun'a gelerek tutarı 5 milyar lirayı geçen 244 ayrı projenin açılışını yaptığını, TOKİ eliyle ilde 11 bin 264 konut projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

İlk Evim projesi kapsamında 4 bin 450 konut daha inşa edileceğini, 5 bin altyapısı hazır müstakil-müşterek arsa verileceğini; İlk İş Yerim kampanyasıyla da yeni 100 iş yeri yapılacağını kaydeden Oktay, Samsun'a 42 sağlık tesisi yapıldığını, 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesiyle birlikte 5 sağlık tesisinin ise yapımına devam edildiğini aktardı.

Tamamlanan sulama projeleriyle Samsun'da toplam 562 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtıklarını anlatan Oktay, Asarcık, Salıpazarı ve Vezirköprü Doluca barajları ile 5 sulama tesisinin yapımına devam edildiğini, 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark ve 4 AR-GE merkezi kurduklarını, 3 organize sanayi bölgesini de yakın zamanda kente kazandıracaklarını ifade etti.

Oktay, bugüne kadar yapılan yatırımlarla her alanda geliştirildiği gibi ilin bundan sonra da Samsunlunun beklentisini, talebini, hayalini Cumhur İttifakı'nın gerçeğe dönüştüreceğini söyledi.

Türkiye'ye kazandırdıkları eser ve hizmetleri vazifenin gereği olarak gördüklerini belirten Oktay, Türkiye Yüzyılı'nın, Türk milletinin asırlık ortak hayallerinin bir ifadesi ve milli vizyonu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, dijitalin, bilimin, üretimin, başarının, kalkınmanın, değerlerin yüzyılı olacak Türkiye Yüzyılı ufkuna açıldıklarını söyledi.

- "Milletimiz hiç kimseden emir almaz"

AK Parti iktidarlarında asırlık sorunları çözmekle kalmayıp, gelişmiş ülkelerin bile imrenerek baktığı ve örnek aldığı bir sıçrama zemini oluşturduklarını ifade eden Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6 artı 1'lik kaybedenler kulübü ise şimdi tüm bu kazanımları, başarıları, gelecek vizyonumuzu heba etmenin peşine düşmüş. AK Parti kadroları, Cumhur İttifakı kadroları buna müsaade edecek mi? Samsun buna izin verir mi? Vermez. Türkiye'yi emir alan hale getirmek istiyorlar, 'aferin' alacaklar ya, Samsun buna izin verir mi? Türkiye buna izin verir mi? Recep Tayyip Erdoğan buna izin verir mi? Kendileri emir almaya alışmış olabilir. Milletimiz hiç kimseden emir almaz. Tarih boyunca almamıştır. Bugün de almaz gelecekte de almak isteyenlere de haddini bildirecektir. Bunlar Türkiye enerji kaynağını, madenini çıkaramasın, namerde muhtaç olsun istiyorlar, Samsunlunun yüreği buna razı gelir mi? Bu ortak metinde aslında Türkiye'yi çürütme taktiklerini açıkladılar. Aferin Ali, aferin Bay Kemal. Gerçi içeriden, bizden gelen 'aferin' onlar için pek anlamlı olmaz, bunu da biliyoruz. Onlar dışarıdan, Avrupa'dan aferin bekliyorlar. Yazıklar olsun size. Türkiye'nin nerede olduğunun farkında bile değilsiniz.

Bu Türkiye'yi aşağıya çekme projesiyle milletimizden değil ancak dışardan aferin alacaklarının da farkındalar. Zaten beklentileri de bu, amaçları da bu. Efendilerine hizmet vermek, efendilerinin amaçlarına, şartlarına uymak. Biz bunu anlıyoruz. Yazıklar olsun size. Bunlar, Türkiye'nin bugün herhangi bir yerden takdir bekleyen değil, takdir eden pozisyonunda olduğunu dahi göremeyecek kadar acizdir. Tüm kazanımları sıfırlama sözü verirseniz, tabii size dışardan aferin çekerler. Bunların aradıkları Cumhurbaşkanı adayı da bu tıynette bir emir eri olsun istiyorlar zaten. Aradıkları da bulamadıkları da o emir eri. Er geç bulacaklardır herhalde."

Fuat Oktay, geçen günlerde bir gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamıyor olmalarının sebebi sizce ne?" sorusunu yönelttiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Acaba 14 Mayıs'ta bize bir sürprizde mi bulunmak istiyorlar? Herhalde bu gidişle bunlar 14 Mayıs'a kadar adaylarını bulamayacaklar, herhalde bize sürprizde bulunmak istiyorlar, 14 Mayıs'ta 'Adayımız bu' diye. Bunlar Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür meydan okuyuşundan da dünya lideri olarak öncü rolünden de nasiplerini alamamışlar. Bir vatandaş olarak dahi nasibi alamamışlar. Bunların aferin beklediği ülkelerde, İslam düşmanı şarlatanlar tarafından Kuran-ı Kerim'e saldırılar yapılıyor. FETÖ'sü PKK'sı bunların manda beklediği yerlerde hala palazlanıyor. Biz de diyoruz ki İsveç madem bu elim olayların önüne geçemiyor, terör örgütleriyle de iç içe, NATO'da da yeri yok. Türkiye'ye düşmanlık besleyen tarafların hayallerini icraat planı kılıfında pazarlamak nasıl bir cürettir? Bunu da yine milletimize havale ediyorum. Biz MİLGEM, Abdülhamit Han sondaj gemisi dedikçe bunların gözü sandalda. Biz Türkiye'nin otomobili, yerli batarya, yerli donanım dedikçe bunların aklı olsa olsa el arabasında. 'Şunu kapatacağız, bunu bitireceğiz, elde avuçta ne varsa sıfırlayacağız, vesayet dönemine geri döneceğiz' diye böyle bir vizyon olabilir mi? Bu mu milliyetçilik? Bu mu bunların Atatürkçülüğü? Mücahidiz diyenler, stratejik derinlik diye ortada dolaşanlar geçmişinizden de mi utanmadınız?"

Oktay, Türk milletin, Cumhur İttifakı'nın yerli ve milli siyaset bloğu olarak Türkiye Yüzyılı'na sağlam şekilde yürüdüğünü gördüğünü kaydetti.

Türk lirasından 6 sıfırın atılması gibi milletin de 14 Mayıs'ta "6 sıfırı masasıyla birlikte atacağını" söyleyen Oktay, "durmak yok yola devam" dediklerini ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan ruhu taşıdıklarını ifade etti.

Yerelden kalkınmayla 81 ilde çağın ihtiyaçlarına cevap verecek altyapıyı yükselteceklerini vurgulayan Oktay, milli geliri, büyüme oranlarını ve üretim gücüyle ekonomide güven ve istikrarı yine AK Parti'nin güçlendireceğini söyledi.

Oktay, uluslararası dengeler ne olursa olsun ilkeli ve vicdani duruşlarını sürdüreceklerinin altını çizerek, yeşil dönüşümle çevre dostu yarınları inşa edeceklerini, milletin işini, aşını, emeğini koruyan yüksek istihdam oranlarını yükselterek, Türkiye Yüzyılı'nda da fark atacaklarını kaydetti.

Muhalefete en etkili cevabın sahada verileceğini belirten Oktay, seçime her gün sahada, milletle iç içe hazırlanacaklarını, milli iradeye sandıkta sahip çıkıp milletin teveccühüyle yollarına devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da yer aldı.



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