Samsun merkezli kaçak silah ticareti operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Samsun merkez ve Çarşamba ilçesi ile Ordu ve Sivas'ta belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ile şarjör, 24 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile 65 kartuş ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, emniyete götürüldü.

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