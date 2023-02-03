Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, Organik ve Doğal Ürünler Pazarı'nı gezdi

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, üretici kadınların oluşturduğu Organik ve Doğal Ürünler Pazarı'nı gezdi.



Bereket Mahallesi Şehit İbrahim Yaman Parkı'nda kurulan pazarı gezen Akgül, tezgahlarını tek tek doyaşarak kadın esnaflarla sohbet etti, hayırlı işler diledi.



Akgül, tarladan tezgaha kadın üreticilerin ürünlerini doğrudan satışının yapılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "İlçemizin en güzel yerinde kadın üreticilerimiz için organik pazarı kurduk ve hizmete sunduk. Buradaki ürünler bahçeden direkt tezgaha geliyor. Vatandaşlarımızı haftada bir gün cuma günü açılan bu pazardan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Üreten kadınlarımız kendi bahçesinde veya tarlasında yetiştirdiği organik ürünleri bu pazarda satıyor." dedi.





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