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Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri yapımı için protokol imzalandı

AA

Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri yapımı için protokol imzalandı

SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede yapılacak Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile protokol imzalandığını bildirdi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, Havza Belediyesi tarafından yürütülen ve yaklaşık 3 milyon liraya mal olan istimlak çalışmalarının ardından Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri projesinin projelendirme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Bu kapsamda Havza Belediyesi ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında destek protokolü imzalandığını belirten Özdemir, "Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan, misafirleri ve yöresel ürün üreten üreticilerimizi ve pazar esnafımızı yazın tozdan ve sıcaktan, kışın ise soğuk ve çamurdan kurtaracak, hijyenik ortamda alışveriş yapmalarını sağlayarak hizmet kalitesini artıracak Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri projemizi hayata geçiriyoruz." dedi.

Pazaryeri için DOKAP'tan yüzde 60 destek sağlanacağını dile getiren Özdemir, "Kısa sürede ihale aşamamızı tamamlayarak projemizi hayata geçireceğiz. Pazaryerimiz 2473,28 metrekare alanda çelik konstrüksiyon ve üzeri kapalı 1709,00 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Projemizin hayata geçirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, milletvekillerimize, Sayın Hakan Gültekin'e teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.


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