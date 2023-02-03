Havza'da üreticilere TARSİM ile ilgili bilgi verildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde TARSİM Bölge Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde TARSİM Samsun Bölge Müdürlüğü çalışanları tarafından gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara, devlet destekli tarım sigortaları sisteminin işleyişi, genel şartlar, teknik tarife ve talimatlar, poliçe son kabul tarihleri hakkında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarım sigortasının önemine değinerek, "Sigorta masrafını boşa giden para olarak düşünmeyin. Yatırdığınız o para yaşanan bir afet sonrası sizlerin garantisi oluyor." ifadesini kullandı.

Bilgilendirme toplantısına muhtarlar ile çiftçiler katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.