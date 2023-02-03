Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden Havzalı şehit polis Şahin'in ailesine ziyaret

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SAMSUN (AA) - Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce, şehit polis Recep Şahin'in Samsun'un Havza ilçesindeki ailesine ziyaret gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile Kastamonulu şehit yakınları, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ile Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Ay ile diğer katılımcılar, ardından şehit polis Şahin'in babası Nuri, annesi Aynur ve ağabeyi Sait Şahin'e evlerinde ziyarette bulundu.

Şehidin anne ve babasının elini öpen Ay, "Kahraman bir mesai arkadaşımızın hatırasının hiçbir zaman unutulmayacağını bilmenizi isterim. Onun bizlere emaneti olan sizlerin her zaman başımızın üstünde yeri var. Recep kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Polis memuru Mehmet Kuş ise Afrika'da Şahin adına içme suyu kuyusu açıldığını belirterek, "Kardeşimle aynı çatışmada yaralandım. Recep kardeşimize şehitlik nasip oldu, biz de gazi olarak görevimizin başındayız. Şahin ailesinin her zaman yanındayım." ifadelerini kullandı.

Ay, daha sonra şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı ve plaket verdi. Ay ile şehidin ailesi, Şahin'in kabrine de ziyarette bulunarak dua etti.



Ziyaretlere, Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı da eşlik etti.

Recep Şahin, 4 Mayıs 2011'de Kastamonu'da terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olmuştu.





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