Çarşamba'da dolmuşla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde dolmuşla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avni G. idaresindeki 55 AIN 598 plakalı otomobil, Kirazlıkçay Mahallesi Limon Sokak'tan Değirmenbaşı Caddesi'ne dönüş yaparken Mehmet T. yönetimindeki 55 D 6168 plakalı dolmuşla çarpıştı.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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