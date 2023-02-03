Samsun'da geçen ay jandarmanın operasyonlarında 141 şüpheli yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerinin ocak ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 141 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 1-31 Ocak tarihlerinde operasyonlara devam edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik 126 operasyon ve uygulamada 141 şüpheli yakalandı.

Operasyon ve uygulamalarda 2 kilo 837 gram kubar esrar, 1812 kapsül sentetik ecza hapı, 287 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 179 sikke ve obje ile 288 litre kaçak içki ele geçirildi.





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