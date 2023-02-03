Samsun'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı daha tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlının daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan M.D, Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı.

M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çarşamba ilçesinde 26 Ocak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.





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