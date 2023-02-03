Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin çarptığı 85 yaşındaki yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

S.S.T'nin kullandığı 55 ST 846 plakalı otomobil, İlkadım Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Gökdağ'a (85) çarptı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Gökdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gökdağ'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ise ifadesi için Irmak Polis Merkezine götürüldü.





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