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Yakakent'te "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" etkinliği

AA

Yakakent'te "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" etkinliği

SAMSUN (AA) - Yakakent Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" uygulanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak, teknoloji bağımlılığından uzak tutmak amacıyla uygulanan proje kapsamında Yakakent Spor Salonu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla sportif aktivite ve oyunlar oynaydı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, oyunlara eşlik ederek çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Kıyma, emeklerinden dolayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile antrenörlere teşekkür etti.


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