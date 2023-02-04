19 Mayıs'ta miniklerden karate turnuvasında 6 madalya

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinden sporcular, Rize İller Arası Esad Delihasan Karate Turnuvası'nda 6 madalya kazandı.



19 Mayıs Belediyesi ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, sportif aktivitelerle ilgilenmesi amacıyla spora ve sporculara destek veriliyor.

Rize'de 2-3 Şubat tarihlerinde düzenlenen karate turnuvasına 19 Mayıs ilçesinden katılan sporculardan minikler kategorisinde kumitede Ervanur Eryiğit ve Berfin Öksüz altın madalya, Fatma Zehra Demir ve Elif Sude Keskin gümüş madalya, Zümra Miray Duran da bronz madalya kazandı.



Turnuvada katada ise Salih Sağlambilen üçüncülük elde etti.



19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, başarı elde sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



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