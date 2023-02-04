2023 Yıldızlar Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2023 Yıldızlar (13-14 yaş grubu) Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara 70 kulüpten 246 sporcu katılıyor.

Organizasyonun dördüncü gününde makaralı yay takım final atışları yapıldı.

Erkeklerde Onok Spor Kulübü altın madalyanın sahibi olurken, kadınlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Şampiyona, yarın makaralı yay bireysel final atışlarıyla sona erecek.





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