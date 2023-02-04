Samsunspor, yarın Manisa FK'ye konuk olacak

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.

Münin Özkasap Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde 12 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 28 puan topladı.

Haftaya 41 puanla averajla lider giren Samsun ekibi, Manisa FK'yi yenerek hem liderliğini devam ettirmeye hem de yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

Samsunspor'da Şener Kaya, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yusuf Emre Gültekin ve Berk Taşkın sakatlıkları, Soner Aydoğdu kart cezası, Fenerbahçe'den transfer edilen Emre Demir ise hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

Gençlerbirliği'nden transfer edilen Barış Alıcı'nın ise bu maçta forma giymesi bekleniyor.





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