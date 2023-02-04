Samsun'da 337 anne ve anne adayına "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi

SAMSUN (AA) - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimlerinin devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadeleye dikkati çekmek ve bu mücadeleye vatandaşların desteğini sağlamak amacıyla 30 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimleri düzenlendi.

Bu kapsamda İlkadım Halk Eğitimi Merkezine bağlı beş kursta 50'si anne veya anne adayı 54 kişiye, Çarşamba Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden 34, Canik Halk Eğitimi Merkezinde 12, İlkadım Çivril Mahallesi'nde Sastaş Balık Fabrikası çalışanlarından 237 anne veya anne adayına olmak üzere toplam 337 kişiye eğitim verildi, broşür dağıtılarak UYUMA uygulaması ve "narkotikpolisianne.com" adresi tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, ülke ve topluma maddi manevi büyük zarar veren uyuşturucuyla mücadelede başarının ancak toplumunun tüm kesimlerini kapsayacak etkin mücadeleyle mümkün olacağını vurguladı.

Kolluk kuvvetlerinin uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalar yürüttüğünü ancak gençlerin korunması için ailelerin de konuyla ilgili eğitim almaları ve bilinçlenmesini önemsediklerine işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Eğitim faaliyetleri devam eden En İyi Narkotik Polisi Anne projesiyle uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk ve ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması hedeflenmektedir. Tek bir evladımızın dahi uyuşturucu batağına düşmemesi için tüm kurumlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ailelerle devlet ve milletin el ele tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekir. Operasyonel faaliyetleri kararlılıkla sürdürmenin yanı sıra vatandaşlarımızın konu hakkında bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetini kesintisiz devam ettiren kolluk birimlerimizi tebrik ediyorum. Bu önemli konuya hassasiyet göstererek eğitimlere katılan tüm anne ve anne adaylarına da teşekkür ediyorum."

Dağlı, ayrıca, başta anne ve anne adayları olmak üzere herkese "narkotikpolisianne.com" web sitesini ziyaret etmeleri ve uyuşturucu ticaretini doğrudan en hızlı şekilde kolluk birimlerimize bildirebilecekleri UYUMA uygulamasını telefonlarına indirmeleri çağrısında bulundu.





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