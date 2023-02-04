OMÜ'de Üniversite Danışma Kurulu toplandı

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SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) organize edilen Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın başkanlığında OMÜ Konukevi'nde düzenlenen toplantıda hedef ve stratejiler ele alındı.

Ünal, burada yaptığı açıklamada, üniversitenin gelecek vizyonunu oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Sektörün farklı temsilcileriyle bir araya gelerek eleştirilerini aldıklarını belirten Ünal, "Eleştiriyi gerçekten olumsuz bir şey olarak algılamıyoruz. Yapıcı görüş olarak öngörüyoruz, değerlendiriyoruz. Gelecekle ilgili ne yapabileceklerimizi tespit ettik. Bundan sonraki arzumuz, stratejik hedefe kilitlenmek." dedi.

OMÜ'nün bölgenin en eski yapılarından biri olduğunu vurgulayan Ünal, bölgeye sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti.

Toplantıya paydaşlardan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Sevim Alışır, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu ve Prof. Dr. Selim Eren, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. İdris Varıcı, eski Danıştay üyesi Osman Tural ile sanayici ve iş insanları, öğretim üyeleri katıldı.





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