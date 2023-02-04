19 Mayıs Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Konuş seçildi

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinde Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.



Oda binasında yapılan genel kurula mevcut başkan Bayram Konuş tek aday olarak katıldı.



Seçimde kullanılan 38 oyun tamamına alan Konuş, yeniden 19 Mayıs Ziraat Odası başkanlığına getirildi.

Konuş, 20 yıldır oda başkanlığını yaptığını belirterek, "Delegelerimizin teveccühü ile tekrar seçilmenin onurunu yaşıyoruz. Bu süreçte desteğini esirgemeyen muhtarlarımıza, azalarımıza, delege arkadaşlarımıza, çiftçilerimize ve aileme teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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