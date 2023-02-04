Türk Kızılay Samsun Şubesi Koordinasyon Kurulu Havza'da toplandı

SAMSUN (AA) - Türk Kızılay Samsun Şubesi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Havza'da gerçekleştirildi.

İlçedeki bir tesiste Türk Kızılay Havza Temsilciliği ev sahipliğinde Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu başkanlığında gerçekleştirilen yılın ilk il koordinasyon ve değerlendirme toplantısına Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu ile Türk Kızılay şube başkanları ve temsilcileri, il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda il merkez ve ilçe şubeleri ile temsilciliklerin 2022 çalışmaları ve 2023 hedefleri, yapılacak projeler ele alındı.

Muştu, görevlerini en iyi şekilde yapmak için çaba sarf edeceklerini dile getirerek, "Bu sancağı bizden önce yükseltilmiş olduğu yerden daha da yükseğe çıkartmak için mücadele ediyoruz. Kızılayın birçok etkinliği var. Daha çok sosyal yardımlaşma üzerinde bir yükümlülük ve sorumluk sahibiyiz. Ayrıca kök hücre, afet ve diğer doğa olaylarıyla ilgili de birimimiz var. Destekleriniz, paylaşımlarınız ve katkılarınız olmasa bizlerin tek başımıza bir fonksiyonumuz olmaz. Türk Kızılay, sizlerin üzerinden büyümüş, Türk milletini temsil eden bir kuruluştur." ifadelerini kullandı.

Çörekçioğlu da Kızılayın ilkeleri doğrultusunda her geçen gün artan tempo ile çalıştıklarını kaydetti.





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